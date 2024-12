Air Algérie: partenariat avec Turkish Airlines

La compagnie aérienne algérienne, Air Algérie, a annoncé ce mardi la signature d'un accord de partenariat avec Turkish Airlines, incluant un partage de code entre les deux compagnies. Cette initiative, selon le communiqué reçu par "El Khabar", offrira aux clients "l'opportunité de voyager vers de nouvelles destinations variées en Turquie, en Asie et en Afrique".

Air Algérie a ajouté que cette démarche s'inscrit dans le cadre de son effort continu pour élargir son réseau de destinations et améliorer la qualité de ses services.

Elle a précisé qu'elle s'engage à renforcer la coopération afin d'améliorer la qualité des services et accroître l'efficacité, dans le but de répondre aux attentes des clients et d'enrichir les perspectives du transport aérien en Algérie.