Gaza: nouveau massacre dans le camp de Nuseirat

L'agression sioniste poursuit ses bombardements sur Gaza depuis 434ᵉ jours, faisant quotidiennement des dizaines de martyrs et de blessés.

Le bureau d'information gouvernemental de Gaza a déclaré, dans la nuit de jeudi à vendredi, que les forces d'occupation sionistes avaient commis un nouveau massacre en bombardant un quartier résidentiel dans le camp de réfugiés de Nuseirat. Ce raid a fait, jusqu'à présent, 33 martyrs et plus de 84 disparus et blessés.

La défense civile à Gaza a annoncé que 58 personnes avaient été tuées jeudi dans des raids sionistes, dont 12 gardes qui sécurisaient des camions d'aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza.

Ces frappes ont eu lieu quelques heures après que l'Assemblée générale des Nations Unies a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans le territoire.

Avec le soutien des États-Unis, l'occupation sioniste commet, depuis le 7 octobre 2023, un génocide à Gaza qui a fait plus de 151 000 martyrs et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, ainsi que plus de 11 000 disparus. Cette situation s'accompagne d'une destruction massive et d'une famine ayant causé la mort de dizaines d'enfants et de personnes âgées, dans l'une des pires catastrophes humanitaires au monde.