Les derniers moments précédant la fuite d’al-Assad

D’anciens hauts responsables du régime syrien ont dévoilé à des agences de presse les détails des derniers mouvements de Bachar al-Assad avant sa fuite en Russie et la chute de son régime.

Selon une enquête menée par Reuters, al-Assad n’a informé presque personne de ses plans pour quitter la Syrie alors que son pouvoir s’effondrait. Il aurait trompé ses conseillers, ses ministres et même ses proches.

Samedi, quelques heures avant sa fuite, al-Assad aurait affirmé à une trentaine de hauts responsables militaires et sécuritaires lors d’une réunion au ministère de la Défense que le soutien militaire russe était imminent, exhortant les forces terrestres à tenir bon. Cependant, un des participants anonymes à cette réunion a confié à Reuters que le président planifiait déjà son départ.

Même les proches collaborateurs civils n’étaient pas au courant. Un assistant de confiance a déclaré qu’al-Assad avait informé son directeur de cabinet qu’il rentrait chez lui après une journée de travail, mais il s’est dirigé directement vers l’aéroport.

Dans un geste de diversion, al-Assad aurait également demandé à sa conseillère médiatique, Bouthaina Chaabane, de le rejoindre chez lui pour rédiger un discours. À son arrivée, elle a découvert que la maison était vide.

Les témoignages de 14 personnes ayant suivi de près les derniers jours d’al-Assad au pouvoir décrivent un dirigeant qui cherchait désespérément une aide extérieure pour prolonger son règne de 24 ans. Faute de soutien concret, il a choisi la tromperie et la discrétion pour organiser son exil.

Parmi ces sources figurent des collaborateurs proches, des diplomates régionaux, des responsables de sécurité et de hauts fonctionnaires iraniens. Tous ont requis l’anonymat pour discuter librement de ces questions sensibles, précise Reuters.