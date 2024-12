"Saïdal" débutera la production des matières premières en 2025

Le président-directeur général du groupe public Saïdal, Ouassim Kouidri, a annoncé que la production des matières premières nécessaires à la fabrication de médicaments commencera dès 2025.

Lors de son intervention à la 2ᵉ édition de la conférence économique intitulée "Les défis financiers mondiaux à l’horizon 2030", organisée jeudi sous le thème "Souveraineté alimentaire, inclusion financière et économie de croissance", Kouidri a déclaré que Saïdal mettra en service des unités de production des matières premières dès l’année prochaine. Cette initiative permettra à l’Algérie de devenir un leader en Afrique et au Moyen-Orient dans l’industrie pharmaceutique.

Le PDG a détaillé que le plan de travail du groupe prévoit, dans une première phase, la production de matières premières pour 50 produits dès 2025, avec une montée en puissance à 600 produits à moyen terme.

Concernant la stratégie d’exportation, Kouidri a souligné que Saïdal a enregistré ses produits dans 13 pays africains en 2024 et accédé à de nouveaux marchés, malgré les défis et la concurrence. Le groupe ambitionne d’étendre sa présence à des marchés internationaux en dehors du continent africain, grâce à une analyse proactive des marchés et à l’amélioration de la logistique.

Le chiffre d’affaires du groupe devrait atteindre 23,5 milliards de dinars d’ici fin 2024, soit une hausse de 23 % par rapport à l’année précédente, soutenue par l’augmentation des volumes de production de divers médicaments.