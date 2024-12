Attaf poursuit sa tournée africaine

En qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf est arrivé, vendredi soir à Luanda, en République d'Angola pour une visite officielle, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette visite "s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales et du renforcement de la coordination sur les questions et dossiers à l'ordre du jour au niveau continental, au moment où la République d'Angola s'apprête à assumer en février prochain la présidence tournante de l'Union africaine (UA)", a précisé la même source.

Le ministre d'Etat devrait être reçu, lors de cette visite, par le président de la République d'Angola, Joao Manuel Gonçalves Lourenço, et lui remettra une lettre de son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, selon le communiqué.

Attaf tiendra également une séance de travail avec son homologue angolais, Tete António, conclut la même source.

L'Angola est la troisième étape africaine du ministre Attaf depuis mercredi dernier, après le Burundi et l'Ouganda, où il a été accueilli par les présidents des deux pays et leur a remis un message écrit du Président de la République Abdelmadjid Tebboune.