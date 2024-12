Athlétisme: De plus en plus de jeunes talents algériens préfèrent le Qatar

Mounir Dembri, un entraîneur d'athlétisme, a tiré la sonnette d'alarme au sujet d'un phénomène inquiétant, à savoir le départ de nombreux jeunes talents algériens en athlétisme vers le Qatar, en vue de leur naturalisation.

Dans une déclaration à "El Khabar", Dembri a estimé qu'environ 20 jeunes athlètes prometteurs, des catégories des minimes et des cadets, originaires de différentes régions du pays telles que Sétif, M'Sila, Tébessa, Ouargla, jusqu'à Alger, se sont rendus au Qatar l'année dernière, et davantage cette année, avec l'accord de leurs parents. Ces jeunes se sont inscrits dans des clubs et des académies qataries et semblent participer à un projet qatari visant à attirer et naturaliser les meilleurs talents.

Notre interlocuteur a mentionné le cas de l'athlète Yacine Younes, originaire de Béjaïa, détenteur du record national et champion arabe et africain du saut en hauteur chez les cadets, qui avait envisagé de partir au Qatar. L'Algérie l'aurait perdu si ce n'était l'intervention urgente de l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que du Comité Olympique, Hamad Abderrahmane, qui l'a convaincu de revenir en Algérie et de renoncer à ce projet.

Concernant les raisons de ce phénomène, qui concerne également le fils d'un ancien champion algérien d'athlétisme, Dembri a expliqué que les causes sont multiples. "Certains justifient leur départ par le manque de reconnaissance, d'autres disent qu'ils n'ont pas trouvé les conditions propices pour développer leur talent, chaque personne a ses raisons personnelles", a-t-il ajouté.

Dembri a appelé le ministère des Sports à intervenir auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme pour ouvrir une enquête sur cette question, afin de déterminer les circonstances et surtout d'identifier les responsables derrière ce phénomène et de les sanctionner pour préserver ces talents.

Ce phénomène rappelle ce que le football algérien a vécu ces dernières années, où le Qatar a attiré un certain nombre des meilleurs talents du football algérien, comme cela s'est produit en février de l'année dernière, lorsqu'un trio du club Paradou et de l'équipe nationale des moins de 17 ans, Abdelghani Laalam, Rafik Mohamed Omar et Hanfoug Fouad, ont été transférés vers des clubs qatariens en vue de leur naturalisation. Ce phénomène s'est récemment étendu aux talents algériens issus de la diaspora, avec cinq joueurs algériens de clubs européens, tels que Saint-Étienne (le gardien de but Nabil Ounas), Châteauroux (Nasim Ben Aissa), Auxerre (Sofiane Koula), et Espanyol Barcelone (Wassim Keddari), qui ont rejoint des clubs qatariens comme Umm Salal, Al-Muaither et Lusail, toujours dans le cadre du projet de naturalisation.