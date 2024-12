Sadi vire quatre responsables dans des postes clés

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Walid Sadi, a opéré ce dimanche une série de remplacement dans des postes clés au sein de son département.

Ces changements interviennent suite à l’approbation, par le gouvernement, de la nouvelle structure organisationnelle du ministère lors de sa réunion mercredi dernier.

Parmi les décisions majeures, le ministre a écarté deux sous-directeurs, Azeddine Boudina et Lazhar Khnous, ainsi que le directeur Sidi Ahmed Omrani, qui avait précédemment supervisé le dossier de la professionnalisation du football en Algérie.

Le changement le plus marquant reste toutefois le remplacement du directeur général des Sports, Mustapha Ali Hassani, par Lahcen Lajaj, ancien directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Constantine.

Ces réaménagements traduisent la volonté du ministre de donner une nouvelle impulsion à la gestion des affaires sportives dans le pays.