L’Ukraine porte un coup dur à la Russie

Un haut responsable de l'armée russe, le général Igor Kirillov, a été tué dans une explosion survenue mardi matin près d'un immeuble résidentiel dans le sud-est de Moscou, selon la commission d'enquête russe en charge des principales investigations du pays.

Les services de sécurité ukrainiens ont revendiqué l'attaque, affirmant être responsables de l'explosion qui a tué ce haut-gradé russe, accusé par l'Ukraine d'avoir utilisé des armes chimiques sur son territoire, selon la BBC.

La commission d'enquête russe a précisé que "une charge explosive dissimulée dans un scooter garé près de l'entrée d'un immeuble résidentiel a explosé" dans la matinée du mardi, rue Ryazansky à Moscou. Elle a ajouté que le général Kirillov et son adjoint ont été tués dans l'explosion.

L'entrée du bâtiment a été gravement endommagée et de nombreuses fenêtres des appartements ont été brisées, comme l'ont montré des photos publiées par les médias russes.

La commission d'enquête a indiqué avoir ouvert une enquête criminelle pour assassinat des militaires à Moscou.

Âgé de 54 ans, Kirillov occupait ce poste depuis 2017 et a été sanctionné par plusieurs pays occidentaux pour avoir "déployé des armes chimiques barbares en Ukraine".

Cet incident est considéré comme l'une des plus grandes percées sécuritaires réalisées par Kiev contre son voisin, qui a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022.