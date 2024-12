Le président Tebboune inaugure la Foire de la production algérienne

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a supervisé cet après-midi, jeudi, l'ouverture de la 32e édition de la foire de la production algérienne au Palais des expositions à Alger, qui accueille la participation de 600 exposants.

À son arrivée, le président a été accueilli par le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le wali d'Alger, ainsi que des élus locaux et le président du Conseil de renouvellement économique algérien.

D'après la télévision publique, le président Tebboune a commencé sa visite par une inspection du stand du ministère de la Défense nationale et écouté des explications sur le stand de l'Entreprise de construction et de réparation navale de l'Armée nationale populaire.



Le président a également visité l'Entreprise de fabrication d'avions de l'Armée nationale populaire, ainsi que la société algérienne des tissus industriels et techniques. Il a également visité la direction des signaux et des systèmes de commandement et de contrôle du ministère de la Défense nationale.

Au sein du groupe de promotion de l'industrie mécanique de l'Armée nationale populaire, le président Tebboune a salué l'industrie militaire, soulignant qu'elle est le fer de lance de l'industrie nationale, et a appelé à augmenter le taux d'intégration à 50 ou 60 %.

Enfin, le président a inspecté le stand de l'Entreprise de constructions mécaniques de Khenchela et a visité le stand de la base centrale d'approvisionnement.

Cette importante manifestation économique, qui se déroule du 19 au 28 décembre, se tient sous le patronage du président de la République et sous la supervision du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, organisée par la société "Algérie Expositions", filiale de "Safex", sous le slogan "Notre production, pilier de notre souveraineté".