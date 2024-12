Déclaration du représentant spécial du président russe

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov, a fait des déclarations après avoir été reçu par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ce jeudi. Il a confirmé que des discussions ont eu lieu concernant la situation dans la région du Sahel.





"Nous avons rencontré Son Excellence le président Abdelmadjid Tebboune. Nous le remercions pour le temps qu’il nous a accordé afin d’échanger des points de vue. J’ai transmis les salutations du président Poutine au président de la République algérienne démocratique et populaire", lit-on dans une déclaration de Mikhaïl Bogdanov publiée sur la page Facebook de la présidence algérienne.

"Nous continuerons nos rencontres. Nos relations sont d’un niveau stratégique. Nous n’avons pas seulement discuté des relations bilatérales, mais également de la situation dans la région et dans la zone du Sahel", a-t-il poursuivi.

"Nous avons échangé des points de vue et des conseils. Nous sommes prêts à poursuivre les rencontres et la coopération entre nos deux pays, y compris sur le plan des discussions politiques", a-t-il conclu.