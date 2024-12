Le hashtag "#أنا_مع_بلادي" (je suis avec mon pays) a connu une large diffusion sur les plateformes de médias sociaux au cours des deux derniers jours, en réponse aux manœuvres du régime marocain et de son allié sioniste.

Il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps depuis que des laboratoires connus, liés au régime marocain et soutenus par l'allié sioniste, ont lancé le hashtag "مانيش راضي", en exploitant des comptes et pages fictifs attribués à des Algériens, dans une tentative de déstabiliser l'Algérie. Cependant, la réponse ne s'est pas faite attendre, avec le lancement d'un autre hashtag qui s'est propagé rapidement, intitulé "أنا مع بلادي", lancé par des Algériens pour exprimer leur soutien indéfectible à leur pays.

Les sionistes, en collaboration avec le régime marocain, ont décidé de parler au nom des Algériens pour exprimer leurs souffrances quotidiennes, leurs ambitions réprimées et leurs droits bafoués au sein du royaume du haschich. L'un de leurs principaux alliés pour diffuser ce hashtag était le sioniste Edi Cohen, connu pour son hostilité envers l'Algérie. Il semble que ses actions ne se limitent pas à ce qu'il fait déjà avec ses compatriotes en Palestine, mais qu'il cherche à envenimer la situation en Algérie.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur la propagation du véritable hashtag algérien pour se rendre compte que ces manœuvres n'ont pas trouvé d'écho en Algérie.

À travers ce hashtag, les Algériens ont exprimé leur attachement et leur amour pour leur pays, rejetant toutes les tentatives extérieures de perturber sa stabilité.

"C'est une patrie qui vit dans nos cœurs, qui coule dans nos veines, nous y partageons tout ce qui est beau et travaillons main dans la main pour un avenir meilleur, c'est là où nous dormons et vivons dans la sécurité et la tranquillité, un privilège dont beaucoup sont privés", écrit un internaute dans une publication accompagnée du hashtag.

Des figures médiatiques et culturelles influentes, comme le commentateur Hafid Derradji, ont également soutenu ce hashtag. Il bénéficie d'une popularité croissante, ce qui n'est pas surprenant étant donné la sensibilité de tous les Algériens face à toute ingérence étrangère dans leurs affaires internes, et plus encore lorsqu'il s'agit de tentatives sionistes soutenues par le régime marocain visant à déstabiliser leur pays.