Les États-Unis annuleraient une décision au profit d’Al-Joulani

Les États-Unis ont annoncé, ce vendredi, qu'ils allaient annuler la récompense de 10 millions de dollars qu'ils avaient précédemment offerte pour des informations concernant le chef de "Hayat Tahrir al-Sham", Ahmad al-Chara, suite aux récentes discussions à Damas.

Barbara Leaf, assistante du secrétaire d'État américain pour les affaires du Moyen-Orient, a déclaré, lors d'une conférence de presse en ligne, qu'elle avait rencontré Ahmad al-Chara (aussi connu sous le nom de guerre Abou Mohammed al-Joulani) à Damas, où ils ont discuté des principes que Washington souhaite voir respectés dans le processus de transition politique en Syrie. Elle a précisé que la conversation a porté sur la nécessité de ne pas permettre une augmentation des menaces terroristes en Syrie.

Elle a également indiqué qu'al-Chara avait exprimé sa volonté de collaborer à cet égard, et qu'elle lui avait annoncé que la récompense, en place depuis plusieurs années, serait désormais annulée.

Plus tôt dans la journée, le département d'État américain a annoncé que trois diplomates américains de haut niveau étaient arrivés à Damas pour rencontrer le dirigeant de la nouvelle administration syrienne, Ahmad al-Chara.

Selon le journal syrien "Al-Watan", la délégation américaine a discuté avec la nouvelle administration syrienne de la levée des sanctions contre le peuple syrien, y compris la loi César, et a également abordé la question de l'éventuelle radiation de "Hayat Tahrir al-Sham" des listes d'organisations terroristes.

Le journal a souligné que la rencontre avec le leader de "Hayat Tahrir al-Sham" a été positive et utile.