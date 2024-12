La JSK maintient sa place en tête du classement

La Jeunesse Sportive de Kabylie a maintenu sa première place du classement du championnat de la Ligue 1 professionnelle après sa victoire ce soir face au MC Mostaganem (2-1) au stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou, lors de la 14e journée de la Ligue 1.

Les hommes de l'entraîneur Abdelhak Benchikha n'ont pas eu de difficulté à surpasser leur adversaire, qui enregistre des résultats modestes lors de sa première saison en première division après 25 ans d'absence.

L'international expérimenté, Ryad Boudebouz, a ouvert le score à la 7e minute, et l'émergent talentueux Bouali a doublé la mise à la 63e minute. Le but de Belkhadem dans les dernières minutes n'a pas suffi pour éviter la défaite aux visiteurs.

Ainsi, les "Canaris" restent en tête du classement avec 24 points, à 4 points d'avance sur leur poursuivant, le CS Constantine, qui a trébuché sur le terrain du stade Hamlaoui face à la formation du NC Magra, concédant un match nul sans buts.

Cette rencontre a connu une forte tension dans ses derniers instants, après l'annulation d'un but pour hors-jeu sur un attaquant du CS Constantine, alors que la technologie du VAR n'était pas disponible.

Dans le match phare de la journée, l'USM Alger a perdu une victoire dans les derniers instants de son match face au CR Belouizdad au stade du 8 mai 1945, après que Ghacha a ouvert le score pour l’usma à la 30e minute, avant que Bouchama égalise pour les visiteurs à la 90e+10.

Dans les autres rencontres, le Paradou AC a battu le JS Saoura 2-0, tandis que la Mouloudia de El-Bayadh a créé la surprise en s'imposant 1-0 contre l'Olympique de Akbou sur le terrain du stade de l'Unité Maghrébine à Béjaïa.