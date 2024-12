Nouvelle extension de la ligne de tramway de Constantine

Les services de la wilaya de Constantine ont révélé, ce lundi, dans une publication sur leur page officielle Facebook, l'extension de la ligne de tramway de la ville.

Selon la même source, l'Entreprise Métro d'Alger a annoncé le lancement d'une étude détaillée pour l'extension de la ligne de tramway vers l'expansion ouest de la circonscription administrative Ali Mendjeli, relevant administrativement de la daïra d'Aïn Smara dans la wilaya de Constantine.

« Le cahier des charges relatif à l'extension de la ligne de tramway de Constantine a été validé au début du mois de décembre en cours, à travers l'annonce de l'appel d'offres national pour la préparation des études détaillées de l'extension ouest du tramway», lit-on dans la publication.

Ce projet d'extension s'étendra sur une distance de 4,6 km, depuis la station terminale de l'université Abdelhamid Mehri vers l'expansion ouest d'Ali Mendjeli. Il passera à proximité du siège de la circonscription administrative Ali Mendjeli, puis de l'unité de proximité 14, jusqu'à l'expansion ouest, avec la programmation de 7 stations et 5 intersections le long du nouveau tracé reliant Constantine et Ali Mendjeli.

Ce projet contribuera à réduire la crise de transport pour des dizaines de milliers de citoyens quotidiennement, car il desservira plusieurs stations caractérisées par une densité de population croissante, notamment dans le nouveau pôle résidentiel de "l'expansion ouest". De plus, le tracé inclura plusieurs infrastructures vitales telles que les universités, les centres commerciaux et sanitaires, ainsi que les infrastructures administratives.