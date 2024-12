Pluies orageuses et vents forts dans wilayas du pays

Les services météorologiques prévoient des conditions nuageuses et froides avec des pluies localement abondantes aujourd'hui, mardi, sur l'ensemble des régions du centre-est et de l'est du pays, qu'elles soient côtières ou intérieures.

Le BMS précise que des pluies entre 30 et 50 mm à Béjaïa, Jijel, Skikda, au nord de Sétif, à El Tarf, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras.

Un bulletin classé jaune indique également que des vents forts dans les wilayas d'Annaba, Skikda, Jijel et El Tarf.

Il met en garde également contre la formation de verglas durant la matinée sur la région des Hauts Plateaux, avec des passages nuageux sur cette région ainsi que dans les Aurès. Quelques pluies sont attendues à partir de l'après-midi dans cette dernière, avec une amélioration prévue dans la nuit.

Concernant les régions du sud du pays, le temps sera généralement nuageux à couvert localement à Tindouf et le long de la frontière algéro-malienne en direction du Sahara central, tandis que le reste des régions du sud connaîtra un ciel dégagé à partiellement nuageux.

Quant aux températures maximales prévues pour aujourd'hui, elles oscilleront entre 11°C et 19°C dans les régions côtières, entre 4°C et 17°C dans les régions intérieures et les Hauts Plateaux, et entre 8°C et 28°C dans les régions du sud du pays.