L’essentiel du discours du président Tebboune

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé aujourd'hui, mardi, un discours à l'occasion de l'ouverture de la réunion gouvernement-walis, qui s'est tenue au Palais des Nations, Club des Pins, à Alger.

Dès le début de son intervention, le Président Tebboune a exprimé son souhait que cette réunion soit l’occasion de répondre aux exigences du développement local.

Il a affirmé, mardi, que l'Algérie a réussi à asseoir une gouvernance basée sur l'équité en matière de développement et la rigueur dans la gestion des deniers publics.

Le Président a insisté sur la nécessité de réviser les codes communal et de wilaya afin de construire des institutions démocratiques et efficaces, et de renforcer les pouvoirs des élus locaux.

À cet effet, il a annoncé avoir installé récemment une commission d'experts chargée de préparer les projets de codes communal et de wilaya en vue de "lever les entraves" et d'ériger la commune et la wilaya en "piliers du développement local".

Pour la loi sur la wilaya, le Président a précisé que le président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) sera désormais impliqué directement dans certaines opérations budgétaires et aura des responsabilités exécutives, dépassant son simple rôle d’élu.

À partir de 2025, un nouveau système de gestion des collectivités locales sera mis en place, intégrant également une réforme des lois fiscales. Concernant la loi sur la commune, les municipalités seront classées en fonction de leur réalité urbaine, rurale et de leur potentiel de développement.

Le Président Tebboune a également rappelé que des mécanismes ont été créés ou réactivés pour permettre aux communes de soutenir le développement, notamment à travers des partenariats entre les secteurs public et privé.

Il a en outre réaffirmé sa détermination à protéger l’Algérie contre toute tentative de déstabilisation, évoquant notamment les campagnes sur les réseaux sociaux orchestrées depuis l’étranger. Il a également mis en garde contre les résidus de l’ancienne oligarchie, appelant les walis à ne pas céder face aux menaces tout en assurant leur protection, sauf en cas de corruption avérée.