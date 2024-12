Le CRB rompt le silence

La direction du CR Belouizdad a rendu public, ce mardi, son premier communiqué officiel après la lourde défaite (6-1) subie par le club lors du match de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d’Afrique face à Al Ahly d’Égypte, dimanche dernier.

"Chers supporters, après la lourde défaite du dernier match, nous devons prouver que le CR Belouizdad reste debout, peu importe les défis. Aujourd’hui, plus que jamais, l’équipe a besoin de vous. Votre présence en force lors du match retour sera la clé pour renverser la situation et atteindre le résultat que nous rêvons tous", a écrit le club dans ce communiqué, publié sur sa page officielle sur Facebook.

"Notre stade doit être plein à craquer, animé par vos chants et vos voix, qui ont toujours été le moteur de nos joueurs pour donner le meilleur d’eux-mêmes. La Jeunesse de Belouizdad est dans nos cœurs, et nous ne la décevrons jamais. Oui, nous avons échoué, et la défaite a été lourde, mais notre foi en notre capacité à surmonter cet obstacle fera la différence. Nous avons une grande confiance en nos joueurs et en le staff technique. Avec votre soutien infaillible, nous pouvons réaliser l’impossible", poursuit le communiqué.

Enfin, la direction appelle à transformer le match retour en un événement marquant :

"Faisons de ce match un rendez-vous pour confirmer notre amour et notre fidélité envers notre grand club. Ensemble, élevons haut le drapeau du CRB. Rendez-vous au stade, tous ensemble... Tous pour le CR Belouizdad !"

Le CR Belouizdad, champion en titre de la Coupe d’Algérie, occupe actuellement la troisième place du groupe C avec 3 points en trois matchs, à 4 points du leader, Al Ahly (7 points), et à 2 points du deuxième, Orlando Pirates d’Afrique du Sud (5 points).