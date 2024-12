Projet prometteur de production de l’énergie éolienne

Le ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables examine le lancement d’un projet visant à produire 1.000 mégawatts d’énergie éolienne, suite à une récente étude révélant le grand potentiel de l’Algérie dans ce domaine, selon une déclaration de Noureddine Yassa, secrétaire d’État auprès du ministre de l'Énergie, chargé des Énergies Renouvelables, ce mercredi à Alger.

Lors de son intervention à la deuxième session de l’atelier international sur les énergies renouvelables, Yassa a précisé que l’Algérie envisage d’intégrer l’énergie éolienne dans ses projets futurs relatifs aux énergies renouvelables. « En collaboration avec la Banque mondiale, nous menons actuellement une étude pour lancer un projet de 1 000 mégawatts d’énergie éolienne répartis sur 10 sites prometteurs», a-t-il annoncé.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme national des énergies renouvelables, qui vise à produire un total de 15.000 mégawatts d’ici 2035. Yassa a, également, rappelé le lancement d’un autre projet de production de 3.000 mégawatts d’énergie solaire, comprenant la construction de 20 nouvelles centrales, avec un taux d’intégration locale de 35 %.

En parallèle, une centrale solaire d’une capacité de 200 mégawatts sera mise en place dans la wilaya de Tindouf, avec des moyens de stockage pour répondre aux besoins de la région et soutenir les projets d’exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet et ses industries de transformation associées.

Le développement de projets hybrides combinant énergie solaire et diesel dans les centrales électriques du sud, ainsi que des projets solaires pour les sites de Sonatrach, est également prévu.

Il est attendu que la capacité totale des énergies renouvelables en Algérie dépasse les 4.000 mégawatts. Ce qui permettra d’économiser l’équivalent de 1,3 million de tonnes de gaz naturel et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 2,7 millions de tonnes par an, a souligné le ministre.