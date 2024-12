Mouvement partiel dans le corps diplomatique

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel des chefs de postes diplomatiques et consulaires, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

"Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a opéré un mouvement partiel dans le corps des chefs de postes diplomatiques et consulaires, ayant touché vingt-huit (28) ambassadeurs, six (06) consuls généraux et cinq (05) consuls", précise la même source.

Le communiqué souligne que "ces nouvelles nominations s'inscrivent dans le cadre de l'optimisation de la performance de l'appareil diplomatique face aux enjeux du moment et avec l'objectif également de garantir une meilleure prise en charge de notre communauté nationale à l'étranger".

Le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines note que "ces nominations entreront en vigueur une fois que les procédures protocolaires requises seront accomplies".