Incident à Biskra : Mise au point de la direction de l'ESS

L’ES Sétif a rendu public, ce samedi, un communiqué concernant l’incident impliquant le joueur Saleh Bouchama, qui a été blessé à la tête suite à un jet de pierre par un spectateur lors du match qui l’a opposé à l'Union de Biskra sur le terrain de ce dernier.

La direction du club a rassuré que "l'état du joueur est stable et ne présente aucune inquiétude", précisant que le staff médical a effectué un premier examen sur le terrain immédiatement après l'incident.

En réponse aux critiques concernant la décision du staff médical qui a permis au joueur de continuer à jouer, le club a affirmé que "l'incident a été évalué selon un système de classification et des critères médicaux précis, et que la blessure n'était pas grave, ce qui a permis au joueur de terminer le match. Un suivi médical complet a été effectué après la rencontre, avec une nouvelle évaluation de la blessure".

"À la demande du médecin, un scanner cérébral a été effectué pour écarter toute complication interne au crâne, et les résultats ont été normaux et rassurants", précise le communiqué.

Il est attendu que l'Union de Biskra soit sévèrement sanctionnée par la commission de discipline de la Ligue professionnelle de football, suite à cet incident grave qui a rappelé la tragédie du joueur camerounais Albert Ebossé.