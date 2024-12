Examen des dysfonctionnements d'Air Algérie

Une réunion a été tenue hier soir, lundi, au siège du ministère des Transports, consacrée à l'examen de la situation et des dysfonctionnements récents de la compagnie Air Algérie. Ces derniers concernent principalement l'augmentation des retards de vols et les arrêts techniques des avions, entraînant des perturbations dans les vols nationaux et internationaux.

Selon un communiqué du ministère, le ministre Saïd Sayoud a présidé cette réunion dans le cadre d'une série de rencontres avec les différents acteurs du secteur, visant à assurer le bon fonctionnement des activités du transport aérien, en présence des cadres de l'administration centrale, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, le PDG de la compagnie Air Algérie, le PDG de l'entreprise de gestion des services de l'aéroport d'Alger, ainsi que le directeur général de l'Entreprise nationale de la navigation aérienne.

Après avoir écouté une présentation des responsables de la compagnie concernant ces perturbations, le ministre a donné plusieurs instructions visant à maintenir le programme des vols sans aucun retard.

Le ministre a également ordonné un recensement des besoins de la compagnie en avions et a insisté sur la nécessité de combler les lacunes afin d'assurer les déplacements des citoyens. Il a également souligné l'importance d'une maintenance rapide des avions présentant des pannes techniques.

Par ailleurs, le ministre a demandé, selon le communiqué, de concentrer les efforts et de travailler avec sérieux pour améliorer la compagnie et les services offerts aux passagers, tout en adoptant un principe de transparence dans la gestion de l'entreprise pour plus d'efficacité.

Le ministre a également recommandé de constituer un stock de pièces de rechange pour éviter les fluctuations du marché international et les problèmes d'approvisionnement.

Enfin, le ministre a appelé les responsables de la compagnie à s'engager pleinement pour améliorer le niveau des services, prendre en charge au mieux les passagers et les satisfaire, considérant cette mission comme une priorité de son secteur.