Un lourd bilan d'intoxications au monoxyde de carbone

La Protection civile a annoncé, ce mercredi, un bilan lourd concernant les victimes d’intoxication au gaz.

Selon un communiqué des services concernés, une intervention a eu lieu à 14h55 suite à une intoxication au gaz butane émanant d’une bouteille de gaz dans la commune et daïra de Dhalaa. L’incident a causé la mort de trois personnes, transportées à la morgue de l’hôpital local.

Une autre intervention a été effectuée à 14h19 pour une intoxication au monoxyde de carbone provenant d’un chauffage, rue Hamid Kebladj dans la commune de Bologhine, wilaya d’Alger. L’incident a entraîné la mort d’une personne, transférée à la morgue, et l’intoxication de trois autres personnes souffrant de difficultés respiratoires. Ces dernières ont été secourues et transportées à l’hôpital local.

À 13h05, les services de la Protection civile sont également intervenus pour un cas d’intoxication au monoxyde de carbone émanant d’un chauffage, dans la commune de Aïn Rich, wilaya de M’sila. L’incident a causé la mort d’une personne, transportée à la morgue de l’hôpital local.

Les services météorologiques avaient auparavant annoncé la persistance d’une perturbation atmosphérique accompagnée de précipitations, de neige, et d’un froid intense avec des températures basses touchant plusieurs wilayas.