Gaza: frappes continues de l'occupation sioniste

Douze citoyens palestiniens ont été tués et d'autres ont été blessés dans la nuit de vendredi, lors de frappes sionistes sur diverses zones de la bande de Gaza.

L'agence de presse palestinienne (WAFA) a rapporté que trois citoyens, dont le journaliste Omar Al-Derawi, ont été tués dans un bombardement sioniste qui a visé la maison de la famille Shalt dans la ville de Al-Zawayda, au centre de Gaza.

Elle a ajouté que quatre citoyens ont été tués et d'autres blessés dans le bombardement de la maison de la famille Salman et d'une tente adjacente, à l'ouest de Deir al-Balah, au centre de Gaza.

Un autre citoyen a été tué dans un bombardement sioniste près du carrefour Abdel Aal, sur la rue Al-Jalaa, à l'ouest de la ville de Gaza, tandis qu'un autre a perdu la vie dans un raid aérien israélien sur la zone d'Abu al-Ajeen, à l'est de Deir al-Balah.

WAFA a également rapporté que le nombre de martyrs dans le bombardement d'une maison dans la tour Bedeis, dans le camp de réfugiés de Nusseirat, au centre de Gaza, est monté à cinq, dont deux enfants.

L'agression sioniste contre la bande de Gaza se poursuit depuis le 7 octobre 2023, faisant 45 581 martyrs, principalement des femmes et des enfants, et 108 438 blessés, selon un bilan non définitif. Des milliers de victimes restent sous les décombres et dans les rues, et les équipes de secours et de sauvetage ne peuvent pas accéder à ces zones.