Le Sahara algérien a la cote

Le tourisme au Sahara connaît une reprise notable, avec l'afflux de nombreux touristes nationaux et étrangers vers différentes régions célèbres pour leur beauté naturelle et leur patrimoine culturel. Cette forte affluence reflète la place croissante du sud algérien en tant que destination touristique unique, alliant aventure et détente.

Dans la wilaya de Djanet, connue comme la capitale du Tassili, la région a accueilli jusqu'à présent plus de 8 000 touristes étrangers et 17 000 touristes nationaux, selon les déclarations du directeur du tourisme et de l'artisanat, Amine Hamadi.

Des sites comme Ahrir, Tikoubaouine et Tadrart Rouge sont des destinations majeures pour les touristes, offrant des paysages spectaculaires, notamment des peintures rupestres et des dunes dorées. Les montagnes de Sefar, avec leur terrain accidenté, attirent également les amateurs de randonnée et d'escalade.

Afin de dynamiser le secteur touristique, les autorités ont mis en place des mesures importantes, telles que l’ouverture d'une ligne aérienne directe entre Paris et Djanet, ainsi que des services comme le guichet unique pour simplifier l'accès des touristes, en plus de la préparation d’un guide touristique destiné aux agences de voyage.

La wilaya abrite également quatre camps touristiques répartis sur des zones principales, avec une capacité d’accueil dépassant les 200 lits, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante des visiteurs.

Dans la région de Taghit, dans la wilaya de Béchar, le tourisme saharien a attiré plus de 30 000 visiteurs durant la période allant du 15 décembre 2024 au 1er janvier 2025, coïncidant avec les vacances scolaires d’hiver et les fêtes de fin d'année. Ce grand afflux est attribué à la réputation de la région pour sa beauté naturelle et la diversité de ses activités touristiques. Le président du conseil communal, Mohamed Chakifi, a précisé que cet afflux contribue à l'économie locale en générant des revenus importants pour les agences de voyages et les hôtels. Toutefois, la région fait face à des défis liés au manque de services d'hébergement, nécessitant des investissements supplémentaires pour accroître la capacité d'accueil des hôtels et des infrastructures.

Quant à la wilaya d'Illizi, elle a accueilli depuis le début de la saison en octobre dernier 2 580 touristes de diverses nationalités, dont des délégations en provenance d'Italie. Les activités touristiques dans la région incluent des excursions vers des sites archéologiques comme Oued Djerat, connu pour ses gravures rupestres classées au patrimoine mondial, ainsi que d'autres zones comme Tamdjert et Tandjet.

Afin d'améliorer l'expérience des visiteurs, la Direction du tourisme a publié un guide touristique en trois langues, organisé des expositions sur l'artisanat local et des salons pour célébrer le Nouvel An berbère. Trois établissements hôteliers ont également été équipés, avec une capacité d'accueil de 200 lits, en plus de dix agences de voyages offrant des services d'accompagnement et d'organisation de visites guidées.