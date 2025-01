Important communiqué concernant les logements "AADL 3"

Le ministère du Logement, de l'Urbanisme et de la Ville a annoncé, ce lundi, la conclusion d'un accord financier entre la Banque Nationale de l'habitat et les banques publiques, à savoir la Caissenationale d'epargne et de prévoyance, la Banque Nationale Algérienne, la Banque Extérieure d'Algérie, le Crédit Populaire Algérien, la Banque de Développement Local et la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural.

Selon un communiqué du ministère publié ce lundi, "cet accord vise à mobiliser les ressources financières nécessaires pour financer la réalisation de projets de logements dans le cadre du programme "AADL 3".

Le communiqué précise que cet accord concerne la première tranche de 200.000 unités de logement, qui sera lancée en 2025. Le financement garantit la couverture de 62% du coût du logement, tandis que les 38% restants seront payés par le bénéficiaire en cinq versements, conformément au décret exécutif n°24-203 du 25 juin 2024, qui modifie et complète le décret exécutif n°01-105 de l'année 2001, définissant les conditions et modalités d'achat de logements par location-vente.