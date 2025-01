Attaf en visite officielle au Cameroun

En qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf est arrivé, lundi soir à Yaoundé, capitale de la République du Cameroun, pour une visite officielle, indique un communiqué du ministère.

Cette visite, précise le communiqué, "s'inscrit dans le cadre des traditions de concertation et de coordination entre les deux pays frères au sein des différents espaces d'appartenance conjointe aux niveaux continental et international".

Elle vise également à "renforcer les efforts des deux pays pour réaliser davantage d'acquis dans le cadre de la coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun et mutuellement bénéfiques", conclut la même source.