Le président Tebboune reçoit une délégation du RND

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, une délégation du Rassemblement national démocratique (RND), conduite par son Secrétaire général, Mustapha Yahi.



L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, et du conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd.

Dans une déclaration au sortir de l'audience, Yahi a précisé avoir perçu, lors de cette rencontre, "la volonté sincère de Monsieur le président de travailler pour une Algérie forte et souveraine", alors que "nous assistons ces derniers jours à des tentatives désespérées d'ingérence dans nos institutions constitutionnelles, notamment le pouvoir judiciaire", a-t-il dit.

Le Secrétaire général du RND a souligné que l'audience avait été "marquée par un débat riche autour des principaux dossiers sur la scène nationale, notamment la révision des lois sur les partis politiques et le régime électoral, les projets de codes communal et de wilaya et l'initiative de dialogue national".

Dans ce contexte, Yahi a fait part de "la volonté de mener à son terme le mandat des assemblées locales et nationale et de ne pas organiser d'élections anticipées". C'est "l'une des revendications du RND", a-t-il affirmé.