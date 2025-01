« La Syrie se trouve dans un carrefour décisif »

L'Algérie a dirigé ce mercredi une importante réunion du Conseil de sécurité des Nations unies pour discuter de la situation au Moyen-Orient, avec un accent particulier sur la crise syrienne.

Cet événement marque un moment clé dans les efforts internationaux pour faire face aux défis persistants dans cette région.

Lors de la session, Geir Pedersen, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Syrie, a présenté un exposé détaillé sur la situation politique et humanitaire dans le pays. Il a averti que « les décisions prises maintenant façonneront l'avenir pour longtemps, avec à la fois des opportunités considérables et des risques réels ».

De son côté, le secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires a révélé une statistique alarmante, notant que 13 millions de personnes en Syrie souffrent d'une insécurité alimentaire aiguë.

L'ambassadeur permanent de l'Algérie à l'ONU, Ammar Bendjama, s'est exprimé au nom du groupe « A+3 », qui inclut la Guyane, la Sierra Leone, la Somalie et l'Algérie. Dans son intervention, retransmise par la télévision publique algérienne, il a souligné l'importance de la Syrie dans l'histoire et son rôle comme berceau des civilisations.

« La Syrie, terre d'histoire éternelle et berceau des civilisations, se trouve aujourd'hui dans un carrefour décisif après des années de souffrance pour son peuple », a déclaré Bendjama.

« Le peuple syrien aspire désormais à construire un avenir où une Syrie unifiée prospère, embrassant tous ses citoyens quelle que soit leur origine», a-t-il ajouté.

Bendjama a réaffirmé la position du groupe « A+3 » en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Syrie.

Il a déclaré que le groupe « rejette catégoriquement toute tentative de division de la Syrie, d’annexion d'une partie de son territoire ou de violation de sa souveraineté et de son intégrité territoriale sous quelque forme que ce soit ».