Des pluies légères attendues dans ces régions

Les prévisions météorologiques émises par l'Office national de la météorologie pour ce jeudi indiquent des pluies légères sur les côtes centre et est du pays, tandis que les régions du nord connaîtront généralement un ciel dégagé à partiellement nuageux.

Quant aux régions du sud, les prévisions mentionnent un temps généralement clair.

Les températures maximales varieront entre 18°C et 24°C sur les zones côtières, entre 12°C et 22°C sur les régions intérieures, et entre 19°C et 29°C dans le sud.