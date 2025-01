Les 10 pays arabes avec les plus grandes réserves de change en 2024

Les banques centrales de nombreux pays à travers le monde détiennent des réserves de devises étrangères ou de "change" afin d'assurer la liquidité financière, de maintenir la valeur de leur monnaie locale, de financer leurs projets nationaux et de respecter leurs engagements financiers.

Au niveau mondial, la Chine domine le classement des 10 pays possédant les plus grandes réserves de devises étrangères en 2024, avec des réserves atteignant 3,73 trillions de dollars à décembre 2024, en hausse par rapport à 3,266 trillions en novembre 2024. Elle est suivie par le Japon avec 1,24 trillion de dollars, et l'Espagne avec 1,07 trillion de dollars.

Voici la liste des 10 pays arabes possédant les plus grandes réserves de devises étrangères en 2024, selon les banques centrales et la plateforme Trading Economics, entre autres :

1- Arabie Saoudite

Réserves : 499 milliards de dollars

Les réserves de devises de l'Arabie Saoudite ont diminué pour atteindre 1,688 trillion de riyals (environ 449 milliards de dollars) en novembre 2024, contre 1,63 trillion de riyals (434 milliards de dollars) le mois précédent, selon la banque centrale du royaume.

2- Émirats Arabes Unis

Réserves : 210 milliards de dollars

Les réserves officielles de devises s'élèvent à environ 210 milliards de dollars, selon les données de la Banque centrale des Émirats.

3- Irak

Réserves : 106,7 milliards de dollars

Les réserves de devises ont diminué à 139,68 trillions de dinars (environ 106,7 milliards de dollars) en octobre 2024, contre 143 trillions de dinars (109 milliards de dollars) en septembre 2024, selon Trading Economics.

4- Algérie

Réserves : 72 milliards de dollars

Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a récemment annoncé une augmentation de 4,4 % des réserves de devises en 2024, atteignant 72 milliards de dollars, contre 69 milliards de dollars à la fin de 2023, et 61 milliards de dollars à la fin de 2022. Faid a indiqué que les réserves de devises (hors or) ont continué à augmenter cette année, prévoyant un excédent commercial de 2,8 milliards de dollars, soit 1,1 % du PIB de 267 milliards de dollars de l'année dernière.

5- Qatar

Réserves : 69 milliards de dollars

La Banque centrale du Qatar a annoncé que les réserves internationales et la liquidité en devises ont augmenté de 5,05 % en novembre 2024, atteignant 254,74 milliards de riyals (environ 69 milliards de dollars), contre 244,81 milliards de riyals (environ 66 milliards de dollars) en novembre 2023.

6- Égypte

Réserves : 47,1 milliards de dollars

La Banque centrale d'Égypte a indiqué que les réserves nettes de devises ont augmenté pour atteindre 47,1 milliards de dollars fin décembre 2024, contre environ 46,95 milliards de dollars fin novembre 2024.

7- Koweït

Réserves : 41 milliards de dollars

Une publication mensuelle de la Banque centrale du Koweït a révélé que les réserves de devises ont atteint environ 12,65 milliards de dinars (environ 41 milliards de dollars) fin novembre 2024, contre 12,52 milliards de dinars (40,6 milliards de dollars) fin octobre 2024, soit une augmentation de 1 %, équivalant à 127 millions de dinars.

8- Maroc

Réserves : 32,8 milliards de dollars

Les réserves de devises ont atteint 32,8 milliards de dollars en novembre 2024. Les réserves du Maroc ont atteint leur niveau le plus élevé jamais enregistré à 35,3 milliards de dollars en juillet 2021, et leur niveau le plus bas à 7,9 milliards de dollars en janvier 2002, selon la plateforme "CEIC Data".

9- Jordanie

Réserves : 21 milliards de dollars

Les réserves de devises de la Jordanie ont augmenté pour atteindre 21,1 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de 2024, un montant suffisant pour couvrir 8,4 mois d'importations de biens et de services.

10- Liban

Réserves : 10,3 milliards de dollars

Les réserves de devises du Liban sont actuellement d'environ 10,3 milliards de dollars, excluant 5 milliards de dollars de titres de dette internationale que le pays a cessé de rembourser. Les réserves ont diminué pour la première fois en plus d'un an, après que la Banque du Liban ait injecté davantage de dollars pour soutenir la livre libanaise après des semaines de guerre. Les réserves de la Banque du Liban ont chuté de plus de 400 millions de dollars en octobre 2024, ce qui constitue la première baisse depuis juillet 2023, selon des données officielles rapportées par Bloomberg.