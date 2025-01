La date des élections de la FAF fixée

La Fédération algérienne de football (FAF) connaîtra une période d'activité importante dans les prochains mois avec la tenue de trois assemblées générales. La première sera extraordinaire pour adapter les statuts de la FAF, la deuxième sera ordinaire pour présenter les rapports financier et moral, et la troisième sera électorale pour élire le président de la FAF lors du prochain mandat olympique.

La première réunion débutera demain, samedi, au Club de l'Armée à Beni Messous, où l'assemblée générale extraordinaire se tiendra. L'ordre du jour comprend deux points : le premier sera le vote sur le projet de nouveau statut de la FAF avec toutes les modifications apportées.

Le deuxième point portera sur l'élection des comités des élections et des recours, qui seront responsables de la préparation de l'assemblée générale électorale à venir. À cet égard, une source bien informée a révélé que la FAF a désigné trois membres pour former la commission électorale indépendante et trois autres membres pour la commission des recours, avec deux membres suppléants pour chaque commission. Ces nominations seront soumises au vote lors de l'assemblée générale extraordinaire de demain.

La même source a souligné que le choix s'est porté sur des personnalités indépendantes qui ne font pas partie de l'assemblée générale et qui possèdent une expertise dans le domaine juridique.

La deuxième réunion de la FAF aura lieu le samedi 1er février prochain, pour l'assemblée générale consacrée à la présentation des rapports moral et financier du président Walid Sadi et de son bureau fédéral pour l'année 2024. Cette réunion précédera la plus importante, l'assemblée générale électorale, qui se tiendra le jeudi 27 février prochain toujours au Club de l'Armée.

Toutes les informations et scénarios convergent vers l'idée que le ministre actuel des Sports se prépare à se succéder à lui-même pour un nouveau mandat, lui qui s'est ouvert la voie à travers les modifications récentes des statuts, qui seront approuvées demain, pour rester au siège de Dely Brahim pendant trois mandats complets. Sadi, qui, quelques jours après l'assemblée générale électorale, pourrait également obtenir un siège au comité exécutif de la CAF au Caire (candidat unique après le retrait du Tunisien Jenayeh), deviendrait ainsi la première personnalité sportive à cumuler trois postes importants : ministre, président de la FAF et membre du comité exécutif de la CAF.