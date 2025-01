Le bilan des morts à Gaza dépasse les chiffres du ministère de la Santé

Une étude publiée, ce vendredi, par la revue médicale "The Lancet", indique que le nombre de morts à Gaza, au cours des neuf premiers mois de la guerre entre l'entité sioniste et le Hamas, est supérieur d'environ 40 % par rapport aux chiffres fournis par le ministère de la Santé dans la bande de Gaza.

Le nombre de morts à Gaza fait l'objet d'un vif débat depuis le lancement de la campagne militaire de l'entité sioniste contre le Hamas le 7 octobre 2023. Jusqu'au 30 juin de l'année dernière, le ministère de la Santé dans la bande de Gaza avait annoncé que le bilan de la guerre s'élevait à 37.877 morts. Cependant, la nouvelle étude, qui s'est basée sur des données du ministère et un sondage en ligne, a abouti à des estimations indiquant que le nombre de décès dus aux blessures de guerre à Gaza se situait entre 55 298 et 78 525 morts durant cette période.

La meilleure estimation du nombre de morts dans l'étude est de 64.260, ce qui signifie qu'il est supérieur de 41 % aux chiffres publiés par le ministère de la Santé pour cette période.

L'étude précise que ce chiffre représente 2,9 % de la population de Gaza avant la guerre, soit environ une personne sur 35 dans la bande de Gaza.

Selon les estimations du groupe de chercheurs dirigé par le Royaume-Uni, 59 % des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Ce nombre se limite aux victimes des blessures causées par la guerre, et ne comprend pas les décès dus à d'autres facteurs tels que le manque de soins de santé ou de nourriture, ni les milliers de disparus qui sont supposés être ensevelis sous les décombres.