Djelfa: fermeture temporaire des marchés de bétail

Le Wali de Djelfa a pris un arrêté portant fermeture temporaire des marchés de bétail dans toutes les marchés hebdomadaires répartis sur le territoire de la wilaya. De plus, tout mouvement de bétail est interdit, à l'exception de ceux destinés à l'abattage dans les abattoirs agréés, à condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat vétérinaire attestant leur destination.

Cette mesure restera en vigueur jusqu'à ce que la situation sanitaire épidémiologique du bétail s'améliore dans la wilaya. L'arrêté inclut également la fermeture de tous les enclos dans la wilaya.

Dans le cadre du renforcement des mesures préventives, des cellules de suivi ont été mises en place au niveau de la Direction des Services Agricoles et des antennes agricoles dans les daïras pour assurer une surveillance de terrain régulière de l'état sanitaire du bétail sur tout le territoire de la wilaya. Les marchés hebdomadaires de bétail seront rouverts dès que la situation sanitaire s'améliorera et se stabilisera.

Cet arrêté s'appuie sur l'instruction n° 731 émise par le ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche en date du 26 décembre 2024, qui contient des mesures préventives pour lutter contre la fièvre aphteuse.

Il se fonde également sur le rapport de l'inspecteur vétérinaire de la wilaya n° 144/24 en date du 8 janvier 2025, qui a abordé la situation de la fièvre aphteuse dans la wilaya.

L'objectif de cette mesure est de limiter la propagation de l'épidémie, étant donné la situation sanitaire instable du bétail et l'apparition de foyers de fièvre aphteuse et de peste des petits ruminants dans les wilayas voisines. Bien qu'aucun cas confirmé n'ait été signalé par les autorités de la wilaya, des instructions strictes ont été données pour mettre en œuvre cette décision et surveiller de près les marchés et les mouvements de bétail afin de prévenir tout risque potentiel.