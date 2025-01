De fortes chutes de neige dans 18 wilayas

Les services de météorologie prévoient de chutes de neige importantes sur les hauteurs du centre et de l'est du pays.

Selon un bulletin spécial les hauteurs des wilayas de Ain Defla, Blida, Médéa, Djelfa, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela et Batna connaîtront des chutes de neige importantes, avec une épaisseur variant entre 5 et 10 cm, à partir de 23h demain dimanche, et ce, jusqu'à 06h du matin mardi prochain.

De plus, les hauteurs de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arreridj et Sétif verront des chutes de neige abondantes, atteignant une épaisseur comprise entre 15 et 25 cm, à partir de 21h demain dimanche, jusqu'à 03h du matin mardi prochain.