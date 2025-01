Une déception de plus pour le CR Belouizdad

Le CR Belouizdad a été éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des champions africaine après sa défaite 2-1 face aux Orlando Pirates d’Afrique du Sud. Cette contre-performance, enregistrée ce samedi, scelle le sort du représentant algérien, incapable de rivaliser avec les meilleurs de son groupe.

Les hommes d’Abdelkader Amrani n’ont pas su contenir les assauts des "Pirates", bien plus réalistes. Dès la 20ᵉ minute, une erreur défensive entre Benkheit et le gardien Zeghba a permis à Mofokeng d’ouvrir le score pour les Sud-Africains. Malgré une occasion en or à la 26ᵉ minute, Abdelrahmane Meziane a manqué l’égalisation après un face-à-face avec le portier adverse. Les espoirs du CRB se sont ensuite envolés lorsque Mabatha a doublé la mise à la 60ᵉ minute, grâce à une frappe splendide. Benkheit a sauvé l’honneur en inscrivant un but dans les dernières secondes, insuffisant pour inverser la tendance.

Avec seulement six points au compteur, le CR Belouizdad stagne à la 3ᵉ place du groupe, loin derrière les Orlando Pirates (11 points) et Al Ahly d’Égypte (10 points). L’élimination est désormais actée, rendant sans enjeu la dernière rencontre face au Stade d’Abidjan prévue samedi prochain.

Cette élimination reflète un recul manifeste du CRB sur la scène africaine. Après avoir atteint les quarts de finale lors de trois éditions consécutives (2021, 2022 et 2023).