Entretien de Hassani avec Tebboune : Communiqué du MSP (Vidéo)

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a rendu public ce mardi soir un communiqué concernant la rencontre de son président, Abdelali Hassani Chérif, avec le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence de la République.

Selon le communiqué, la rencontre a été l'occasion de discuter de plusieurs dossiers nationaux dans les domaines politique, économique et social. Elle a également abordé les évolutions des affaires régionales et internationales, à la lumière des grandes menaces actuelles dans le monde et des attaques répétées menées par les forces hostiles à notre pays.

Les deux parties ont également échangé sur la position constante de l'Algérie envers la cause palestinienne, notamment en ce qui concerne les développements en cours dans la bande de Gaza, et ont exploré les moyens de poursuivre le soutien de l'Algérie à cette cause.

Le président du mouvement a exprimé, selon le communiqué, les positions de son mouvement sur les dossiers nationaux, régionaux et internationaux, ainsi que sa vision de la protection de la sécurité nationale. Il a insisté sur la nécessité d'élargir le soutien des Algériens à leur pays, de travailler pour sa stabilité et son développement, et de renforcer son rôle central sur la scène régionale et internationale.

Déclaration de Hassen Chérif après la rencontre :