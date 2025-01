"La CAF : D'un report à un autre"

La Confédération africaine de football (CAF) a choisi de programmer la phase finale de la 8e édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en août 2025, au lieu du mois de février prochain, en raison de l'incapacité des pays organisateurs (Kenya, Tanzanie et Ouganda) à accueillir la compétition à la date initiale.

Bien que la compétition des "locaux" ne puisse rivaliser avec la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en termes de prestige, de notoriété et de revenus financiers, le CHAN semble cependant se rapprocher de plus en plus du record de la CAN en matière de reports successifs.

Le trio de pays hôtes ne pouvant pas organiser l'événement comme prévu, la CAF a une nouvelle fois opté pour l'annulation, transformant cette décision en une norme récurrente, plutôt qu’une exception, pour éviter de reconnaître l'incapacité des pays choisis à organiser la compétition, en comparaison avec d'autres pays plus prêts.

La CAF a déjà reporté plusieurs fois la Coupe d'Afrique des Nations, notamment celle attribuée au Maroc, sans respecter les normes et les règles, parfois en déplaçant la compétition 13 mois après la fin des qualifications, sans jamais admettre que l'incapacité du Maroc à organiser l'événement était la véritable raison de ces reports.

Après le report de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire en raison de la création de la "Super League", la CAF semble désormais être une organisation plus encline à reporter les compétitions qu'à les organiser, un phénomène aggravé par sa tentative de sanctionner les fédérations membres qui osent s'opposer à ses décisions, bien que ces dernières soient basées sur des violations des règles.

En outre, la CAF a attribué l'organisation de la CAN et du CHAN à trois pays, ce qui est contraire à ses propres statuts, qui stipulent que deux pays au maximum peuvent organiser une compétition ensemble. De plus, la CAF impose à ses membres de fixer la date des compétitions au moins un an à l’avance, ce qui n’a pas été respecté pour le CHAN de cette année, avec seulement cinq mois de préavis.

Il est à noter que la CAF n'a pas réussi à justifier ses décisions face à la Fédération algérienne de football (FAF) et à plusieurs autres fédérations qui ont refusé de participer aux qualifications du CHAN. Lorsqu'il a été question de soumettre le dossier à la commission de discipline, le secrétaire général de la FAF, Nadir Bouzenad, a présenté des arguments juridiques solides en soutien à la position algérienne.

Bouzenad a affirmé que la FAF ne pouvait pas obliger ses clubs professionnels à libérer leurs meilleurs joueurs pour un mois, en dehors des fenêtres FIFA, ajoutant que la réglementation du CHAN exigeait la participation des meilleurs joueurs. En conséquence, la FAF avait proposé à la CAF soit de reporter le tournoi à août, soit d'accepter la participation de l'Algérie avec une équipe composée de jeunes joueurs.

En fin de compte, la CAF a accepté la proposition de la FAF et a permis à l'Algérie et à sept autres pays de participer avec leurs équipes de jeunes. Une nouvelle phase de qualifications exceptionnelles a été ouverte, dont la date reste à déterminer. Deux équipes de cette nouvelle phase se qualifieront pour le CHAN, portant le nombre de participants à 19 au lieu de 17.

Suite à l'annonce du report du CHAN au mois d’août, comme proposé par la FAF, l'Algérie ne participera pas avec une équipe de jeunes lors des qualifications exceptionnelles, mais avec ses meilleurs joueurs dans une équipe locale dirigée par l'entraîneur Majid Bougherra.