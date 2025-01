L’accord de cessez-le-feu massivement célébré à Gaza

Plusieurs régions de la bande de Gaza ont célébré la signature d’un accord de cessez-le-feu entre le mouvement de résistance islamique (Hamas) et l’entité sioniste.



Cet accord met un terme à la guerre destructrice menée par Israël contre Gaza, une offensive qui dure depuis plus de 15 mois.

De nombreux Palestiniens ont envahi les rues et quartiers de la bande de Gaza pour célébrer l’annonce imminente de la fin des jours éprouvants qu’ils ont traversés.

Des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux montrent des Palestiniens, de tous âges, portant le drapeau palestinien et chantant des hymnes festifs.

Le président américain élu, Donald Trump, a également annoncé mercredi soir qu’un accord avait été conclu concernant les prisonniers israéliens à Gaza.





Un responsable américain a confié au site « Axios » qu’un accord de cessez-le-feu à Gaza avait été conclu.

Depuis le 7 octobre 2023, l’entité sioniste mène une campagne d’extermination à Gaza, qui a causé près de 157.000 morts et blessés Palestiniens, essentiellement des enfants et des femmes.

Plus de 11.000 personnes sont portées disparues, dans un contexte de destruction massive et de famine ayant fait plusieurs morts parmi les enfants et les personnes âgées. Il s’agit de l’une des pires catastrophes humanitaires au monde.