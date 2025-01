Un député ridiculise les membres du gouvernement français au sujet de l'Algérie

Les membres du gouvernement français ont vécu hier soir un moment de malaise lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale en raison de l'Algérie, lorsque la parole a été donnée au député Bastien Lachaud, du parti "La France Insoumise".

La question posée par le député a été précédée par une introduction percutante, où il a déclaré : "Monsieur le Premier ministre, savez-vous que la guerre d'Algérie a pris fin il y a 63 ans et que la France coloniale l'a perdue parce que c'était une guerre criminelle et injuste, pourquoi voulez-vous la raviver ?"

Il a ajouté : "Bien sûr, quand des influenceurs font des appels, il faut engager les poursuites judiciaires adéquates en France, mais vous en faites le prétexte à une surenchère insupportable et irresponsable. Vous multipliez les menaces et les provocations contre Alger, comme sur le Sahara Occidental, en contradiction avec le droit international (la France a reconnu la prétendue souveraineté du Maroc sur les territoires sahraouis, ndlr), et vous stigmatisez des millions d'Algériens, de binationaux et de français d’origine algérienne".

Le député a ajouté que "le vocabulaire arrogant et guerrier n’a rien à faire dans les relations internationales. Vous osez affirmer que l’accord franco-algérien de 68 accorderait un « privilège » à l’immigration algérienne. C’est un pur menonge. Vous osez parler de ‘rente mémorielle » à propos de l’Algérie, comme si c’était un cadeau d’avoir subi 132 ans de colonisation et de souffrances. « Les belles heures de la colonisation comme ose le dire votre ministre de l'Intérieur, c'est écœurant !".

Le député de la France Insoumise a poursuivi en déclarant qu’ "En réalité, c'est l'algérophobie qui est votre rente politique, vous soufflez sur les braises de haines passées, vous attisez l’islamophobie, la xénophobie et le racisme dans l’espoir d’exciter l'opinion publique et de masquer votre échecs".

Il a conclu son discours en demandant "quand allez-vous cesser cette folle escalade ? quand allez-vous en finir avec les postures néocoloniales ? quand allez-vous enfin construire avec l’Algérie une relation diplomatique apaisée fondée sur le respect mutuel entre des peuples frères ?".

Les propos fermes du député se sont déroulés sous les regards irrités de tous les membres du gouvernement français, y compris du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui, ces derniers jours, a multiplié les déclarations et menaces provocatrices, notamment après l'affaire des influenceurs et l'expulsion de l'influenceur "Doualemn".