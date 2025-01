Des inondations dans plusieurs quartiers dans la wilaya d'El Tarf

La wilaya d’El Tarf a connu, ce vendredi, d’importantes accumulations d’eau dans plusieurs routes et zones en raison des fortes pluies tombées depuis la matinée.

La Protection civile a publié un communiqué faisant état de ses interventions, comprenant des opérations de pompage des eaux pluviales à l’entrée de la commune d’El Tarf et dans des quartiers des communes de Souarekh, Berrihane, Aïn Assel et Ben M’hidi.

Elle a, également, évacué deux personnes encerclées grâce à un canot pneumatique, ces dernières sont en bon état de santé, selon le même communiqué.

La Protection civile a annoncé la mobilisation d’un dispositif de sécurité au village d’El-Malha, dans la commune d’El Kala, composé de plongeurs et de canots, tout en affirmant que toutes ses unités opérationnelles restent en alerte et que le numéro vert 1021 est mis à la disposition des citoyens.

De son côté, le wali d’El Tarf, Mohamed Meziane, s’est rendu sur le terrain pour superviser les opérations de pompage des eaux et inspecter l’état de plusieurs habitations et commerces touchés par des infiltrations d’eau dans La cité El-Mordjane, dans la commune de Souarekh. Il a également suivi les opérations de drainage et d’évacuation des eaux sur la route nationale n° 44, au point kilométrique 183, dans la commune d’El Kala.