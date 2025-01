Les services météorologiques prévoient des pluies et des chutes de neige continueront dans les wilayas du nord, du centre et de l'est du pays.

Un BMS précise que les pluies concerneront les wilayas de Boumerdès, Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif et Bouira.

Des chutes de neige concerneront les wilayas Tizi Ouzou et Bouira sur les hauteurs dépassant 1400 mètres.