Trump annonce des décisions audacieuses dès son investiture

Lors de sa cérémonie d'investiture, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il signerait, ce lundi, une série d'ordres exécutifs "historiques".

Parmi les principales décisions annoncées dans son discours, la déclaration de l'état d'urgence à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique, l'envoi de troupes américaines à cette frontière pour stopper les entrées illégales, la rebaptisassions du golfe du Mexique sous le nom de "Golfe de l'Amérique", la récupération du canal de Panama et le mettre sous contrôle américain, l'imposition de taxes et droits de douane sur les pays étrangers afin d'enrichir les citoyens américains, l'envoi d'astronautes pour explorer Mars et l'espace, la réforme du système commercial et la déclaration d'état d'urgence énergétique, la reconstruction des réserves stratégiques et l'exportation d'énergie américaine à travers le monde, le retrait des États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat, la fin des guerres et le lancement d'une nouvelle dynamique mondiale, la réintégration des responsables limogés en raison du Covid-19, l'orientation du gouvernement pour faire face à l'inflation record, la classification des gangs comme organisations terroristes étrangères, et la création d'un service pour les recettes externes.

Trump a prêté serment au Congrès à Washington, marquant ainsi le transfert officiel du pouvoir présidentiel de l'administration du démocrate Joe Biden à celle du républicain Donald Trump, faisant de lui le 47e président des États-Unis.