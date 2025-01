Pour dissimuler son échec à Gaza, Netanyahu embrase la Cisjordanie

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ouvert un nouveau front en Cisjordanie, où l'armée d'occupation a annoncé le lancement d'une opération militaire dans le camp de réfugiés de Jénine, au nord de la Cisjordanie. Cette offensive a entraîné la mort de huit Palestiniens et blessé des dizaines d'autres. Ce développement intervient deux jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, perçu comme une tentative de détourner l'attention de l'échec cuisant de Netanyahu dans sa guerre contre Gaza.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré dans un communiqué que "9 martyrs et environ 35 blessés" avaient été recensés à la suite de l'attaque israélienne sur Jénine. De son côté, Netanyahu a affirmé que l'objectif de l'opération est "d'éradiquer le terrorisme". L'armée israélienne a déclaré dans un premier communiqué que "Les forces de défense israéliennes et la police des frontières lancent une campagne militaire pour éliminer les activités terroristes à Jénine", baptisée "Mur de fer".

Selon des témoins oculaires cités par l'agence Anadolu, des forces spéciales israéliennes ont pris d'assaut plusieurs quartiers du camp, situé à l'ouest de la ville de Jénine. Les sirènes d'alerte ont retenti pour avertir les habitants de l'opération, tandis que l'armée a déployé des renforts militaires dans la zone.

Les témoins ont également rapporté que des drones ont frappé deux fois un site dans le camp, sans que la nature de la cible ne soit précisée, tandis que des hélicoptères survolaient la zone.

La chaîne israélienne Kan a indiqué que "l'armée israélienne a commencé son opération à Jénine par une frappe de drone visant plusieurs infrastructures". Elle a ajouté que "de nombreuses forces spéciales, y compris des unités du Shin Bet et de la police des frontières, participent à cette opération, qui devrait durer plusieurs jours".

L'objectif de cette campagne est, selon Israël, de "préserver la liberté d'action de l'armée en Cisjordanie et de neutraliser les infrastructures terroristes et les menaces explosives".

Les "Brigades de Jénine", branche armée du Jihad islamique, ont déclaré dans un communiqué que leurs combattants "ont repéré une unité sioniste spéciale infiltrée dans le quartier Al-Hadaf et l'ont prise sous un feu nourri, infligeant des pertes confirmées".

Le mouvement Hamas a lancé un appel à la mobilisation générale, invitant "le peuple palestinien en Cisjordanie et sa jeunesse révolutionnaire à intensifier la confrontation avec l'armée d'occupation sur tous les points de friction et à contrecarrer l'agression sioniste sur Jénine".

Hamas a également rendu hommage aux "martyrs de Jénine tombés sous les tirs et les bombardements de l'occupation", saluant "le courage des résistants qui ont affronté les soldats d'occupation et les ont ciblés avec des engins explosifs".

Dans son communiqué, Hamas a affirmé que "l'opération militaire israélienne à Jénine échouera, tout comme les précédentes, face à la résistance héroïque du peuple palestinien, dont la volonté ne se brisera pas devant l'oppression et les crimes de l'occupant".

En réponse, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l'opération militaire avait été approuvée par le cabinet de sécurité politique et militaire (le cabinet restreint). "Sur instruction du cabinet, l'armée israélienne, le Shin Bet et la police israélienne ont lancé une opération militaire cruciale pour éradiquer le terrorisme à Jénine", a-t-il déclaré.

Le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a affirmé que "après Gaza et le Liban, nous avons commencé aujourd'hui à changer le paradigme de la sécurité en Cisjordanie". Il a ajouté que cette opération "fait partie des objectifs de guerre ajoutés au cabinet de sécurité à la demande du parti Sionisme religieux".

Smotrich a prétendu que "l'opération Mur de fer sera une campagne forte et continue contre les éléments terroristes, visant à protéger les colonies et les colons, et à assurer la sécurité d'Israël tout entier".

En parallèle aux massacres à Gaza, l'armée israélienne a intensifié ses opérations et les colons ont multiplié leurs attaques en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, entraînant la mort de 861 Palestiniens, environ 6 700 blessés et 14 300 arrestations, selon des données officielles palestiniennes.

Dimanche matin, un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la bande de Gaza pour une première phase de 42 jours, avec des négociations prévues pour une deuxième puis une troisième phase sous médiation égyptienne, qatarie et américaine.

Le lancement de l'opération militaire en Cisjordanie intervient seulement deux jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, à la suite d'une guerre brutale de plus de 15 mois qui a causé la mort d'environ 47 000 Palestiniens, en majorité des enfants, des femmes et des personnes âgées. Malgré cette guerre acharnée, l'armée de Netanyahu n'a pas atteint ses objectifs déclarés, à savoir démanteler le Hamas, ce qui l'a exposé à de vives critiques et des appels à sa démission.