Sadi félicite

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a félicité, ce vendredi, la sélection nationale scolaire (garçons) pour sa qualification méritée à la Coupe d'Afrique de football scolaire.

Dans un communiqué, Sadi a réaffirmé une nouvelle fois l’engagement de l’instance fédérale en faveur du développement du football scolaire en Algérie.

L'équipe nationale scolaire masculine de football (moins de 15 ans) a décroché son billet pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique scolaire, prévue en mars 2025 en Côte d'Ivoire, après avoir terminé en tête des qualifications de la zone Afrique du Nord, qui ont pris fin ce vendredi à Oran.

Les jeunes Algériens ont remporté leur deuxième et dernier match contre la Tunisie (1-0) au stade annexe du complexe sportif "Miloud Hadefi", portant leur total de points à quatre, devançant ainsi le Maroc, deuxième avec deux points, tandis que la Tunisie a terminé troisième avec un seul point.

C'est la première fois que la sélection algérienne se qualifie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique scolaire, organisée pour la troisième année consécutive.

À l'inverse des garçons, l'équipe féminine n'a pas réussi à décrocher son ticket pour la CAN scolaire, malgré sa victoire lors de son deuxième match contre la Tunisie (1-0).

Ces éliminatoires, qui se sont déroulées sur trois jours, ont été organisées par la FAF en collaboration avec la Fédération algérienne du sport scolaire, sous l'égide de l'Union nord-africaine de football.

Les vainqueurs ont reçu leurs trophées et médailles lors d'une cérémonie de clôture en présence de représentants des trois instances et des autorités locales d'Oran.