Libération des 4 otages sionistes à Gaza

L'opération de remise des quatre otages sionistes aux équipes du Comité international de la Croix-Rouge a commencé ce samedi sur la place de la Palestine dans la ville de Gaza, en présence d'une foule nombreuse et d'un large déploiement des factions palestiniennes.

Accueil chaleureux des prisonniers libérés

Des foules à Ramallah, en Cisjordanie, ont accueilli plus de cent prisonniers libérés aujourd'hui par l'occupation sioniste, dont 16 sont arrivés dans la bande de Gaza.

À Ramallah, les foules ont porté les prisonniers libérés sur leurs épaules, brandissant le signe de la victoire. Les prisonniers ont exprimé leur gratitude à la résistance palestinienne à Gaza, qui est à l'origine de l'accord d'échange.

Lors de la célébration, des éléments des services de sécurité de l'Autorité palestinienne ont saisi des drapeaux du mouvement Hamas dans le cortège d'accueil des prisonniers. Parallèlement, 16 prisonniers libérés sont arrivés à l'hôpital européen de Gaza à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, via le passage de Kerem Shalom.

Trois bus transportant 114 prisonniers libérés arrivent à Ramallah

Des sources palestiniennes ont déclaré à la chaîne Al Jazeera que "trois bus transportant 114 prisonniers libérés sont arrivés à Ramallah après leur libération dans le cadre de l'opération 'Déluge des Libres'."

Le convoi des prisonniers libérés arrive à Beitunia

Le convoi des prisonniers palestiniens libérés est arrivé dans la ville de Beitunia en route vers Ramallah, où il a été accueilli par une grande foule après leur libération dans le cadre de l'opération 'Déluge des Libres'.

L'occupation commence la libération des prisonniers

Des médias palestiniens ont rapporté que les forces d'occupation ont commencé à libérer les prisonniers de la prison d'Ofer, à l'ouest de Ramallah.

Les médias israéliens ont également annoncé que les prisonniers palestiniens de la prison de Ktzi'ot, dans le désert du Néguev, étaient en cours de transfert vers le passage de Kerem Shalom, à la frontière de Gaza.

Par ailleurs, le ministère de la Santé de Gaza a annoncé qu'il se préparait à recevoir 16 prisonniers palestiniens originaires de la bande de Gaza.

L'occupation reçoit les quatre soldats libérées

Les médias sionistes ont rapporté que "les forces de l'armée d'occupation ont reçu les quatre soldates libérées à l'intérieur de Gaza."

Elles ont ajouté que les forces d'élite de l'armée et du Shin Bet accompagnaient les quatre prisonnières, en route vers Israël.

De son côté, la chaîne israélienne Channel 12 a cité la Croix-Rouge, affirmant que "l'état général des quatre prisonnières est bon."





Les noms des prisonniers condamnés à perpétuité et à de longues peines qui seront libérés aujourd'hui

Le bureau d'information des prisonniers a publié une liste comprenant les noms de 200 prisonniers condamnés à perpétuité ou à de longues peines, qui doivent être libérés aujourd'hui, samedi, dans le cadre de l'accord d'échange entre le Hamas et l'occupation sioniste.

Sur ces 200 prisonniers palestiniens, 70 seront expulsés en dehors de Gaza et de la Cisjordanie.

Les Brigades Al-Qassam remettent 4 prisonnières sionistes à la Croix-Rouge

Les Brigades Al-Qassam ont remis les quatre soldates libérées lors de la deuxième phase de l'opération d'échange de prisonniers entre le Hamas et l'occupation.

Des combattants des Brigades Al-Qassam et du Jihad islamique se sont déployés dans le centre de Gaza pour se préparer à la remise des quatre prisonnières sionistes dans le cadre de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, qui comprend également la libération de 200 prisonniers palestiniens.

Des véhicules de la Croix-Rouge internationale sont arrivés sur place pour recevoir les prisonnières libérées.

Les quatre soldates sont Karina Ariev, Daniel Galboa, Naama Levi et Liri Elbag, selon la liste publiée hier vendredi par les Brigades Al-Qassam.