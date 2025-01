Les «Verts» connaîtront lundi soir leurs prochains adversaires

La sélection algérienne de football connaîtra lundi soir ses prochains adversaires à la 35e Coupe d`Afrique des nations CAN-2025 (21 décembre 2025- 18 janvier 2026), à l'occasion du tirage au sort de la phase finale, prévu à 19h00 (heure algérienne).

L'équipe nationale, a été versée dans le chapeau 1, comme ce fut le cas, lors du tirage au sort de la précédente édition disputée en Côte d'Ivoire en 2023 (reportée à 2024).

Les "Verts" vont rencontrer à coup sûr l'une des grosses cylindrées du continent, à l'image du Cameroun (49e), Mali (51e), Tunisie (52e), ou encore l'Afrique du Sud (57e), logés dans le chapeau 2.

L'Algérie, dont c'est la 21e participation à la phase finale CAN, s'est qualifiée haut la main pour cette CAN-2025, en dominant le groupe E avec 16 points en six matchs devant la Guinée-équatoriale (8 pts), également qualifié, le Togo (5 pts) et le Libéria (4 pts).

Sous la houlette du sélectionneur bosnien, Vladimir Petkovic, les "Verts" espèrent faire bonne figure, et viser au moins le dernier carré de la compétition, une manière d'effacer ses deux dernières participations en dents de scie.

Aucun novice n'est présent à cette nouvelle édition, et cela, pour la deuxième fois de rang, après l'édition 2023 en Côte d'Ivoire.

Le tirage au sort sera retransmis dans plusieurs 50 pays, des millions de téléspectateurs attendus sur la chaîne You Tube de la Confédération africaine (CAF) ainsi que sur les partenaires télévisuels de la CAF.

La CAF a annoncé par ailleurs, la présence de plusieurs légendes africaines à la cérémonie de tirage au sort de la CAN-2025. L'Egyptien Essam El-Hadary, le Camerounais Patrick M'boma, le Tunisien Aymen Mathlouthi, le Malien Momo Sissoko, et l'Ivoirien Gervinho, vont assister à ce grand évènement sportif.

Les nations qualifiées ont été réparties sur quatre chapeaux de six équipes chacun, sur la base du dernier classement de la Fédération internationale (Fifa).

Les 24 qualifiés constitueront six groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale.

Le coup d'envoi de la CAN 2025 sera donné le 21 décembre 2025, tandis que la finale aura lieu le 18 janvier 2026.

La dernière édition de la CAN avait été remportée par la Côte d'Ivoire, vainqueur en finale face au Nigeria (2-1), le 11 février 2024 au stade olympique Alassane Ouattara à Abidjan.

Voici par ailleurs la composition des chapeaux :

Chapeau 1 : Sénégal , Egypte, Algérie, Nigeria, Côte d’Ivoire (tenant du titre), Maroc

Chapeau 2 : Cameroun, Mali , Tunisie , Afrique du Sud, RD Congo, Burkina Faso

Chapeau 3 : Gabon, Angola, Zambie, Ouganda, Guinée équatoriale, Bénin

Chapeau 4 : Mozambique, Comores, Tanzanie, Soudan, Zimbabwe, Botswana.