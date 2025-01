Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur de l'État du Qatar

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a reçu, mardi, l'ambassadeur de l'Etat du Qatar en Algérie, Abdulaziz Ali Al-Naama, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L'audience s'est déroulée au Palais du Gouvernement, en présence du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Youcef Cherfa, précise le communiqué.

Cette rencontre a été l'occasion d'examiner l'état des relations de coopération entre les deux pays, souligne la même source, ajoutant que ces relations connaissent une "importante dynamique" dans tous les domaines de coopération.

Les deux parties ont également évoqué les perspectives de développement du partenariat économique bilatéral, notamment en ce qui concerne les projets d'investissement communs, soulignant "l'importance d'accélérer leur mise en œuvre et de réunir toutes les conditions nécessaires à leur concrétisation, dans le cadre d'une vision stratégique au service de leurs intérêts communs et permettant de valoriser leurs capacités considérables, conformément à la volonté politique commune qui anime les dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son frère l'Emir de l'Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani".