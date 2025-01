Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi, Dimitri Patrouchev, vice Premier ministre russe et la délégation qui l'accompagne, indique un communiqué de la Présidence de la République.

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa et de l'ambassadeur d'Algérie en Russie, Boumediene Guennad.