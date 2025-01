Larbaoui préside une réunion du gouvernement

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des moyens d'amélioration de l'efficacité énergétique, de la gestion efficiente des ports, des moyens de développement des services de télécommunications et du bilan du dispositif de jumelage inter-établissements publics de santé, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 29 janvier 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des moyens d'amélioration de l'efficacité énergétique en passant en revue les différents projets en cours de réalisation et les mesures proposées pour une diversification progressive du mix énergétique, notamment à travers la promotion des énergies renouvelables, l'élargissement de l'utilisation de l'énergie électrique, ainsi que la maîtrise de la consommation énergétique, et ce, dans le cadre de l'élaboration du nouveau modèle énergétique.

Par ailleurs, et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des instructions données par Monsieur le Président de la République lors du Conseil des ministres du 2 juin 2024, relatives à la gestion efficiente des ports, le Gouvernement a examiné le taux d'avancement dans la mise en œuvre de la feuille de route visant la réduction des délais de séjour des navires et des délais de traitement des marchandises à l'import, à travers le renforcement de la coordination entre l'ensemble des intervenants et en assurant l'interopérabilité entre les différents systèmes numériques exploités dans le traitement des conteneurs et des marchandises au niveau des ports.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur les moyens de développement des services de télécommunications, notamment en ce qui concerne les mesures prises concernant les technologies de télécommunications et d'Internet, qui revêtent une importance stratégique pour l'accompagnement du processus de numérisation, l'appui à l'innovation, et le renforcement de l'attractivité de l'économie nationale et l'accroissement de son taux de compétitivité.

Enfin, le Gouvernement a entendu une communication sur le bilan du dispositif de jumelage inter-établissements publics de santé, ainsi que l'examen des propositions visant le développement de ce mécanisme, notamment à la lumière des résultats positifs enregistrés en termes de facilitation de l'accès aux soins et l'amélioration de la qualité des prestations, notamment dans les régions du Sud et des hauts plateaux, et ce, en exécution des instructions de Monsieur le Président de la République relatives à la création de pôles d'activités hospitalières".