Le président Tebboune adresse une lettre au président de la Guinée Équatoriale

En sa qualité d’envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a été reçu, mercredi à Malabo, par le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, le ministre de la Communication a « remis une lettre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à son homologue de Guinée équatoriale, lui transmettant ses salutations fraternelles ainsi que ses aspirations au renforcement des liens de la coopération bilatérale fructueuse », précise le communiqué.

La rencontre a également été « l’occasion d’échanger les vues sur l’état et les perspectives des relations de coopération entre les deux pays et de passer en revue les moyens de les renforcer, en accord avec les visions communes du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de son frère, le Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en vue de soutenir le partenariat entre les deux pays », selon la même source.

Au terme de ces entretiens, les deux parties ont souligné « l’importance de poursuivre la coordination et la concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment celles liées à l’agenda de l’Union africaine».